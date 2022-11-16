هند القحطاني… تثير الجدل بإطلالة جريئة وتحذر من العقول السيئة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت صورة لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وتعليق تتحدث فيه عن العقول السيئة.

ووجهت الفاشنيستا السعودية هند القحطاني، عبر الرسالة التي نشرتها على حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات، نصيحة لمتابعيها حذرتهم فيها من العقول السيئة وما يمكن أن تتسبب فيه من تأثيرات سيئة للمحيطين بها.

هند القحطاني بإطلالة جريئة

ما عرض للهجوم ليس كلماتها التي حاولت فيها تقديم نصيحة لمتابعيها وإنما إطلالتها التي وصفها البعض بجريئة، حيث ظهرت هند القحطاني بإطلالة كشفت عن جزء كبير من الصدر لتتعرض بعدها لانتقادات حادة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها هند القحطاني لقطات تظهر فيها بإطلالات جريئة، فخلال الفترة الماضية، نشرت الفاشنيستا السعودية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عرضتها لانتقادات حادة والتي كان آخرها صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي وعلقت عليها بكلمات عبرت عن تشوقها لتصل إلى هذا الوزن من جديد، حيث كتبت الفاشنيستا السعوية: “أتمنى يرجع وزني زي كدة”.