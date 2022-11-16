سارة سلامة… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار والجمهور يشيد بجمالها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ونالت إطلالة سارة سلامة إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: “الجميلة”، وعلق آخر: “ما أروعك”.

من ناحية أخرى شاركت سارة سلامة في مسلسل “إسعاف يونس”، بطول: محمد أنور، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبد العزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.