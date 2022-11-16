هاجر احمد… بإطلالة ساحرة تبهر المتابعين.. السينما بتجرى فى دمى .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت النجمة الشابة هاجر أحمد، إنها حضرت ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 2022 لأول مرة، فى حياتها.

هاجر أحمد

وأضافت هاجر أحمد، خلال لقاء مع الإعلامية إنجى القاضى، فى برنامج مساء dmc، المذاع عبر فضائية dmc الفضائية، أنها فخورة وسعيدة لحضور مهرجان القاهرة السينمائى 2022، لافتة إلى أن السينما تجرى فى دمائها، ومؤكدة أن النجمة لبلبة أجمل امرأة فى العالم.

وأشارت هاجر أحمد إلى أنها تنوى حضور كل عروض الأفلام فى مهرجان القاهرة السينمائى 2022، وأيضًا حضور كل الورش التى تُقام على هامش المهرجان