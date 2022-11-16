مايان السيد… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة مايان السيد تفاصيل الفستان الذي أطلت به حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وتلقت عدة انتقادات من الجمهور.

قالت في تصريحات صحفية: “الفستان جاي من نيويورك مخصوص جدا، أخد 1410 ساعة شغل يدوي ومن براند كوكو لي لي شاهين، اسم صعب شوية، المجوهرات إرم، المكياج مريم فاروق، والشعر سيلفيا برنابا”.

يذكر أن الفنانة الشابة مايان السيد تعرضت لموجة من الانتقادات بسبب فستانها الذي ارتدته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “فستان خاص لمناسبة خاصة.. من حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الأول على الإطلاق”.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “لو بدون الشباك أرقى”، “انتي قمر وكل حاجة، بس الفستان المرة دي مش لايق عليكي”،”الفستان أكبر من سنك مش حلو عليكي”.

بينما تفاعل آخرين معها مشيدين بإطلالتها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: “جميلة”، “برنسيسة”، “قمر دايما يا مايان”، “حلاوتك”، “ملكة”.

وانطلقت مساء الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.