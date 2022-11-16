رانيا يوسف… تتألق بإطلالة جريئة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار على الريد كاربت، أثناء مشاركتها في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، التي تستمر حتي يوم 22 نوفمبر.

ونشرت رانيا صورة لها بفستان جريء على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي مرتدية فستان جري الذهبي اللامع اللون، مكشوف الصدر، وكتبت عليها، «من مهرجان القاهرة السينمائي 2022».