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رانيا يوسف… تتألق بإطلالة جريئة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار على الريد كاربت، أثناء مشاركتها في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، التي تستمر حتي يوم 22 نوفمبر.

ونشرت رانيا صورة لها بفستان جريء على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي مرتدية فستان جري الذهبي اللامع اللون، مكشوف الصدر، وكتبت عليها، «من مهرجان القاهرة السينمائي 2022».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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