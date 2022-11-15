نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مى عمر …تخضع لجلسة تصوير جديدة فى أحدث ظهور .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.



وبدت مى عمر بإطلالة عفوية تميل للجرأة، مرتدية بورنس أبيض اللون قصير، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على لون بشرتها.

يذكر أن فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.