ياسمين صبرى… بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين بجمالها وأنوثتها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - سحرت ياسمين صبري العيون بإطلالة أنيقة نشرتها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستقرام، وتألقت الفنانة المصرية بلمسات ناعمة باللون الأبيض.

وفي إطلالاتها اعتمدت على بدلة كلاسيكية أنيقة يتزيلها قطعة من الستان منحت إطلالة الفنانة المصرية حيوية ومرونة.

أحدث إطلالات ياسمين صبري

واختارت ياسمين صبري لإطلالتها اللون الأبيض والذي أبرز رشاقتها، كما اختارت الفنانة الشهيرة مكياج ساحر أبرز جمال ملامحها، فاعتمدت على أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن، ومكياج عيون سموكي منحها لمسات جذابة.

نسقت إطلالتها مع قرط تزينه الفصوص الحمراء والتي تناغمت مع إطلالتها، كما استعرضت الإطلالة الساحرة في عدد من الصور التي كشفت عن تفاصيل بدلتها الكلاسيكية.