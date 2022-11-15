بسمة … تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - وصلت الفنانة بسمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية لدورته ال 44 بحفل الأفتتاح ووسط تكريم للفنانة القديرة لبلبة وكاملة أبو ذكري.

إطلالة بسمة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ظهرت بسمة بإطلالة أنيقة واختارت أن يكون لون الفستان باللون التركيواز وكان الدريس يحتوي على اكستنشن من الجنب والظهر ايضا، مع ميك اب خفيف وهادئ يبرز ملامحها وتركت شعرها منسدلا.