ناهد السباعي… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ناهد السباعى، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها من مشاركتها بمهرجان القاهرة السينمائى.

ونشرت ناهد السباعى الصور، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت مرتدية فستانا أخضر بنصف كتف، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وتشارك ناهد السباعى فى فيلم تدور أحداثه حول الحيوانات الأليفة وحيوانات الشوارع، وسيشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى، وسيتم عرضه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أحمد عبدالله وبمشاركة كبيرة من عدد من النجوم.