دينا فؤاد… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت وجه القمر دينا فؤاد على حضور فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة خطفت الأنظار.

وتألقت دينا فؤاد خلال حفل الافتتاح بفستان أنيق بقصة مميزة من اللون الأبيض وبه اكسسوارات مميزة جعلته أكثر فخامة، ويظهر الفستان قوامها الممشوق والمتناسق وأكملت النجمة إطلالتها بمجوهرات ماسية خاطفة للنظر وحقيبة من اللونين الأبيض والفضى، كما اعتمدت على تصفيفة شعر بسيطة ومكياج ناعم لتظهر بقمة الفخامة.