ريهام عبدالغفور… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - وصلت الفنانة ريهام عبد الغفور مهرجان القاهرة السينمائي الآن،ولفتت أنظار جمهورها بإطلالتها على السجادة الحمراء.

ظهرت الفنانة ريهام عبدالغفور بإطلالة مميزة، حيث كانت ترتدي فستان باللون الموف مكشوف الأذرع وطويل وشنطة باللون الفضي لتتناسب مع إطلالتها، واستخدمت القليل من الاكسسوارات التي تتناسب مع إطلالتها حيث استخدمت خلق وانسيال فقط، واختارت تسريحة شعر هادئة حيث قامت بترك شعرها منسدلا علي ظهرها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي المكياج الرقيق الذي يبرز جمالها.