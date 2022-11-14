مى عمر… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت بشكل كبير الفنانة مي عمر، في أحدث ظهور لها، من فاعليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٤.

ونشرت مي مجموعة من الصور لإطلالتها عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وظهرت خلالها بفستان سوارية باللون الأسود، وحقيبة يد بنفس اللون، مع ارتداء بعض الإكسسوارات الرقيقة، ووضع المكياج الرقيق الذي زاد من جمالها وتألقها.

وتسابق عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتولى رئاسته في دورته الحالية الفنان القدير حسين فهمي.