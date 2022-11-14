نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عبير صبري… تخطف الأنظار بإطلالة ملائكية فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأت امس فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44 برئاسة النجم حسين فهمي، وتحمل اسم الفنان الراحل سمير صبري، والتي تشهد أكثر من مائة فيلم سينمائي.

وحضرت الفنانة عبير صبري حفل الافتتاح، ووقفت على السجادة الحمراء، حيث ظهرت بإطلالة ملائكية مرتدية فستان أبيض اللون، وحضر أيضا عدد كبير من النجوم منهم الفنان باسم سمرة، إنجي وجدان، وهدى الإتربي، مادلين طبر، ليلى علوي، سلمى الطرابلسي، وفاء عامر، وجاء في مقدمة الحفل النجم حسين فهمي وزوجته.

ويُعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، فيلم The Fabelmans للمخرج ستيفين سبيلبرج، وهو من بطولة، جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج وتوني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.