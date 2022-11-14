درة … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألق عديد من نجمات الفن أمس على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.

وأثارت الفنانة درة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت “التريند”، بعد ظهورها بإطلالة جذابة وكلاسيكية.

وارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مع درجة من ألوان الباستيل، وتميز بأنه منفوش من أسفل، وبقصة الكم الواحد.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.