كارولين عزمى … بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة رقيقة باللون الأسود في أحدث ظهور لها اليوم الأحد الموافق 13 من نوفمبر من مهرجان القاهرة السينمائي.

بإطلالة سوداء وشعر منسدل.. كارولين عزمي تبهر الحضور من مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت الفنانة كارولين عزمي على الظهور اليوم من مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة سوداء وكما شهدنا من قبل أن الفنانات حرصن على ارتداء الأسود في تلك المهرجانات اللائي يحضرنها، وظهرت كارولين بفستان أسود مع قلادة بيضاء حول الرقبة وشعر أسود طويل ومنسدل على الأكتاف مع حقيبة صغيرة.