ميرهان حسين… بإطلالة جريئة فى مهرجان القاهره السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - جذبت الفنانة ميرهان حسين أنظار الحضور خلال فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الرابعة، والتي انطلقت منذ قليل بدار الأوبرا حتى يوم 22 من نوفمبر.

أطلت النجمة ميرهان حسين بفستان أبيض طويل لامع، مفتوح من أحد الجانبين، ببطانة مكشوفة، حيث أعادت بهذه الإطلالة ذكرى فستان رانيا يوسف المثير للجدل.

ونسقت مع الإطلالة الجريئة حقيبة حمراء، وشعر مرفوع للأعلى، مع بعض الإكسسوارات التي أضافت للفستان جاذبية وبريقًا، وجعلته الإطلالة الأفضل حتى الآن بالمهرجان.

ميرهان حسين تلحق بأسرة مسلسل «الونش»

بدأت الفنانة ميرهان حسين، صباح اليوم، تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد «الونش»، حيث التحقت بأسرة العمل في منطقة الشيخ زايد، والتي شهدت انطلاق تصوير المسلسل، أمس، في أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل، ويستمر صناع العمل في التصوير هناك لمدة ثلاثة أيام ينتقل بعدها المخرج إسماعيل فاروق إلى لوكيشن آخر.