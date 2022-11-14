سلمى ابو ضيف… بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت الفنانة سلمى أبوضيف، بفستان غريب وغير معتاد، ولوك غير مألوف، حيث أثارت الجدل منذ لحظة دخولها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، وخالفت سلمي الضوابط التي وضعها رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، وهي ضرورة ارتداء الـ “دريس كود”، حيث جاءت إطلالتها مخالفة تماماً.

سلمى أبو ضيف تُخالف قواعد مهرجان القاهرة السينمائي

وأطلت الفنانة ، بإطلالة غريبة حيث اعتمدت علي إطلالة كلاسيك حيث اعتمدت على تسريحة شعر غريبة يعلوها ريشة، وترتدي Skirt سمراء اللون، إلا أن المظهر كان غريباً وغير معتاد.