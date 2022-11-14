ميا خليفة تكشف عن أقوى شخص مارست معه العلاقة الحميمة : 'كان عنيفاً جداً لكنه ممتع' وأستطاع إشباع رغبتها الجنسية أثناء التمثيل .. شاهد الفيديو

فنون - كتب سعد محمود في الاثنبن 14 نوفمبر 2022 12:09 صباحاً - ميا خليفة ممثلة اباحية أمريكية من أصل لبناني،

أعتزلت تمثيل أفلام البورنو قبل أكثر من 5 سنوات، لكن اسمها مازال حتى اليوم يتصدر قائمة البحث في جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي،

ومؤخراً أثارت الجدل بعد ظهورها في مقابلة تلفزيونية على قناة BBC الأمريكية، وكشفت خلالها الكثير من تفاصيل تجربتها في عالم الإباحيّة والتعري.

كشفت ميا خليفة خلال مقابلتها على قناة BBC الأمريكية، الكثير من أسرار رحلتها في عالم البورنو، وقدم لها المذيع العديد من الأسئلة المحرجة والجريئة، ووصلت جراءة المذيع إلى سؤالها عن أكبر قضيب دخل مهبلها، لكن ميا خليفة رفضت الإجابة عن ذلك السؤال و اكتفت بضحكة ساخرة.

كما كشفت ميا خليفة خلال المقابلة عن سبب انضمامها للأفلام الإباحيّة خصوصا وأنها من أصول لبنانية، وقالت أن هذا المجال لا يقتصر على فئة معينة وليس له علاقة بكونها من أسرة محترمة أو غير محترمة، موضحة أنها عانت في حياتها ومرت بظروف صعبة في طفولتها.

وأضافت خليفة أنها لم تكن ملفته للأنظار، وعندما دخلت الجامعة للدراسة بدات بتغيير شكلها للفت الأنظار، وخسرت الكثير من وزنها.