مايان السيد… تحتفل بعيد ميلادها بفستان جريء تبهر المتابعين بجمالها وأنوثتها بالفيديو .. شاهد الان الاحتفال

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة مايان السيد بعيد ميلادها مساء أمس مع أصدقائها.

ونشرت مايان السيد عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram فيديوهات من الحفل وهي ترقص مع أصدقائها.

وظهرت مايان السيد في الفيديوهات ترقص مع داليا شوقي وأميرة أديب على أغنية daddy cool، كما تحولت لـDJ في الحفل وسط تفاعل كبير من أصدقائها.

وغنت مايان السيد “إلعب يلا” مع أورتيجا الذي أحيا حفل عيد ميلادها.

وأطلت مايان السيد في الحفل بفستان وردي لامع قصير وارتدت معه حذاء رياضي باللون الأبيض.