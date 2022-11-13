نوال الزغبي … بإطلالة ملكيه في حفلها على مسرح المجاز.. وفستانها يسرق الأضواء بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار ليلة أمس في الحفل الذي أحيته أمس الى جانب الفنانة اللبناني وائل كفوري في الشارقة وتحديدا على مسرح المجاز.

واختارت فستاناً ملكياً باللون البنفسجي من تصميم المصمم اللبناني العالمي طوني ورد الذي لاق بها الى جد بعيد اذ تميّز بقصة صدره اضافة الى الكاب الذي انسدل عن الكتفين ونسقت معه حذاء ذو كعب عالي باللون الاسود.

أما الشعر والمكياج فكانا موفقين للغاية وحسب الجمهور بدت نوال تماماً كأميرات ديزني بهذه الاطلالة اضافة الى انها اشعلت الاجواء بأغنياتها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.