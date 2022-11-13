نسرين طافش… تستعرض جمالها ورشاقتها بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة لها من أحدث إطلالة لها، وذلك من خلال خاصية “ستوري” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت نسرين بإطلالة جذابة وناعمة، وارتديت فستانا بسيطا ممتلئا بالورد، واعتمدت المكياج الخفيف.

كما نشرت فيديو جديد استعرضت جمالها من خلاله وكتبت معلقة: “اشتقت للون شعري العسلي”.

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد “جوقة عزيزة” مع: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.