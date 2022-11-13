هيفاء وهبي… تستعرض جمالها ورشاقتها بإطلالة جريئة تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبى بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت ليجن شورت باللون الأسود وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وكشف عن رشاقتها ووزنها المثالى بحركات استعراضية وسط الشارع.

وأحيت كل من هيفاء وهبى مؤخرا حفلاً غنائياً ضخماً فى موسم الرياض يوم 28 أكتوبر الماضى، على مسرح محمد عبده أرينا فى بوليفارد رياض سيتى .

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، فيديو كليب أحدث أغانيها “ولد”، على قناتها بموقع “يوتيوب”.

ويعرض لهيفاء وهبى حاليا فى السينمات فيلم “أشباح أوروبا” الذى تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، عباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف .

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.