درة … تتألق بإطلالة ساحرة تبهر المتابعين بجمالها وأنوثتها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة التونسية درة زروق، في أحدث جلسة تصوير قامت بها، بإطلالة متميزة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت درة الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وظهرت خلالها بفستان سواريه باللون الأسمر، به العديد من النقوش ولمسات فنية متميزة، كما حرصت على وضع مكياج هادئ لإبراز جمالها وأناقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، مشاركتها في بطولة فيلم جدران، الذي دارت أحداثه حول ليلى التي انتقلت لمنزل قديم بحثًا عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمه تخص هذا البيت.