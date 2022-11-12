بدون لباس داخلي .. مودل آش تُشعل الانترنت بظهور فاضح كشف عن صدرها وماخرتها الكبيرة من جسدها

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت عارضة الأزياء السعودية، الشابة مودل آش، على متابعيها بصورة اغراء جريئة ومثيرة للغاية، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ووثقت الصورة، الشابة مودل آش، وهي في وضعية خادشة، تستعرض مناطقها الحساسة، بدون لباس داخلي. وعلقت عليها قائلة: "هلووو اصدقائي الحلوين".واختارت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل، لهذه الإطلالة التي وصفها الكثير من المتابعين بالفاضحة، لباس ضيق مع تسريحة شعر ناعمة انسدلت جوار نهديها المكشوفين.

ومؤخرا إنتشر فيديو جريء لعارضة الأزياء السعودية ، ​مودل آش،​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه تتغنى بإرتدائها بيجاما من ريش النعام.

وسألت مودل آش، المتابعين هل يعلمون ما يعني ارتدائها بيجاما، لتجيب على نفسها بالقول إن ذلك يدل على أنها أصبحت من الطبقة المخملية.

وتابعت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في أمريكا، قائلة: وداعاً للطبقة المتوسطة وأهلاً بالطبقة المخملية.وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فمنهم من إنتقدها وإعتبر أن الفيديو مستفز، ومنهم من تغزلوا وتحرشوا بها وعبروا عن محبتهم لها، وإعجابهم بجمالها وأناقتها.

وعادة ما تشارك مودل آش، متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، بمقاطع وصور تظهر فيها شبه عارية أو بملابس ضيقة تفصل جسدها بالكامل.