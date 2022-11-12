منه فضالي… بإطلالة جريئة تستعرض جسمها ورشاقتها قمة الدلع .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير للغاية كشف عن بطنها وذا أكمام طويلة مع بنطلون جينز باللون الغامق مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

وانتعلت منة فضالي حذاء رياضي باللون الفوشيا، مع نظارة شمس بنفس اللون ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.