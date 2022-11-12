نيللى كريم… بإطلالة جريئة من على شاطئ البحر تستعرض جمالها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نيللى كريم جمهوررها فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” .

واستعرضت نيللى كريم جمالها بإطلالة جريئة بملابس البحر على الشاطى، وحازت الصور على اعجاب متابعيها .

وسبق وكشفت النجمة نيللى كريم، عن أنها لم تستقر على اسم مسلسلها الرمضاني.

انتهت نيللى كريم من تصوير جميع مشاهدها فى مسلسل “روز وليلى”، والذى تشارك فى بطولته الفنانة يسرا، ومسلسل ” روز وليلى” هو أول مسلسل يجمع يسرا بنيللى كريم، ويعد أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية فى الكتابة والإخراج، وتدور أحداثه فى إطار من الكوميديا السوداء يتضمن بعض الأكشن والمغامرة فى 10 حلقات.