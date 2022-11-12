مى عمر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من باريس .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها من أحدث إطلالة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت مي عمر في إطلالاتها من باريس، وكتبت معلقة من خلال صورتها:”باريس أحبك”.

ويذكر بأن أخر أعمال مي عمر هو فيلم ” تحت تهديد السلاح”، وواصل الفيلم صدارة شباك تذاكر الأفلام السينمائية، أمس الجمعة، محققًا 263 ألف جنيه فقط.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقى، إنتاج أحمد السبكي بطولة النجوم حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، عباس أبوالحسن، واحتفل أبطال الفيلم 6 نوفمبر الماضي، بالعرض الخاص للفيلم بمصر، بحضور مي عمر وحسن الرداد ودنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم، هشام ماجد، عمرو عبدالعزيز، دارين حداد، دينا فؤاد، وبعض من الشعراء منهم خالد تاج الدين، تامر حسين، رانيا يوسف، السيناريست باهر دويدار، عمرو محمود ياسين وزوجته. والشاعر أيمن بهجت قمر، والممثل محمد عبدالرحمن توتا، والمخرج محمد سامي وشقيقته مي سامي.