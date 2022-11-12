هيفاء وهبي… بإطلالة جريئة وفستان مثير يخطف الانظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تستمع النجمة هيفاء وهبي بوقتها في القاهرة بصحبة أصدقائها، وذلك في أوقات فراغها من تصوير أحدث أفلامها “رمسيس باريس”.

وظهرت هيفاء وهبي بفستان أسود ستان بتصميم كورسيه من منطقة الصدر، وفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ، ووضعت على كتفيها جاكيت كلاسيكي Blazer.

وعلقت هيفاء وهبي على الصور كاتبة: “أقضي بعض من الوقت المميز مع أصدقائي”.

تدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثير من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وفيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، أوس أوس، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.