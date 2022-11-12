شيرين عبدالوهاب… تعود مرة أخرى إلى حسام حبيب وكتبوا الكتاب .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد انفصالهما لما يقرب من عام، وما تخلل ذلك من حرب تصريحات واتهامات متبادلة، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عودتها رسميا للفنان حسام حبيب.

وتابعت شيرين في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم مساء أمس كتب الكتاب في حضور عدد محدود من الشخصيات المقربة لهما.

ووصفت شيرين علاقتها بحسام حبيب قائلة:” حسام حب حياتي، وأنا مش بحب بسهولة، وماقدرش اكره بسهولة”.

وتابعت شيرين أنها تعافت مطمئنة جمهورها على صحتها وحالتها النفسية، ووعدته بمفاجآت كثيرة على مستوى شغلها الفنى الفترة المقبلة.

تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لأول مرة عن تفاصيل أزمتها مع شقيقها محمد، وعلاقتها بطليقها حسام حبيب، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد دخولها المستشفى.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال برنامج عمرو أديب المذاع على قناة الحكاية: “كنت قاعدة في مكان أمين جدا في المستشفى، واتاخدت على خوانة، وبشكر محمد عبد الوهاب إنه عرفني بالناس المحترمين دول وأنهم كانوا خايفين عليا، وكنت بصحى بدري وحياتي بقت جميلة جدا ولذيذة”.

وتابعت: “بشكر صحافة بلدي، وهتنازل عن أي حاجة أنا كنت عملاها لـ محمد عبد الوهاب لأني مقدرش أعمل كده، أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، وأنا مسامحة كل الناس ومقدرش على زعل أمي وعياطها، وبتنازل عن أي حاجة حصلت معايا والحمدلله، كان ممكن يحصلي حاجة مش كويسة أكتر من كدة، وأنا مش حزينة على اللي حصل”.

وأضافت: “تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه”