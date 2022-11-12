شاهد .. هيفاء وهبي بصور مثيره و جريئه وترد علي المتنمرين عليها : ناقص تطلعولي أنياب

فنون - كتب سعد محمود في السبت 12 نوفمبر 2022 12:02 صباحاً - شاركت الفنانة هيفاء وهبي صورًا جديدة لها، في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي عبر خاصية “ستوري” حسابها، من أمام المرآة، حافية القدمين، مرتدية توب باللون الأبيض، مع بنطلون جينز، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وتصدرت مجددا الفنانة هيفاء وهبى تريند جوجل بعد ردها اللاذع على المتنمرين وحملة تشويه ملامحها التى انتشرت فى الأيام الماضية.

هيفاء وهبى حرصت على الرد بقوة على كل من تنمر عليها وحاول أن يشوه ملامحها حيث علقت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وقامت بتوبيخ المتنمرين عليها وقالت : “ناقص تطلعولي أنياب”.