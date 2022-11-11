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أميرة فتحي… تعود بعد غياب بجلسة تصوير جريئة .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أميرة فتحي متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

ظهرت أميرة فتحي وهي تستعرض رشاقتها وجمالها فى احدث جلسة تصوير خضعت لها بـ فساتين سهرة جريئة و هو ما علق عليه الجمهور :” زى القمر ..وحشتينا”.

وظهرت الفنانة اميرة فتحى بفستاين سهرة مختلفة نعرضهم لكم فى هذا التقرير..

طرحت الفنانة أميرة فتحي فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، والتى تعود من خلالها الى مجالالغناء بعد غايب سنوات طويلة .

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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