أميرة فتحي… تعود بعد غياب بجلسة تصوير جريئة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أميرة فتحي متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

ظهرت أميرة فتحي وهي تستعرض رشاقتها وجمالها فى احدث جلسة تصوير خضعت لها بـ فساتين سهرة جريئة و هو ما علق عليه الجمهور :” زى القمر ..وحشتينا”.

وظهرت الفنانة اميرة فتحى بفستاين سهرة مختلفة نعرضهم لكم فى هذا التقرير..

طرحت الفنانة أميرة فتحي فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، والتى تعود من خلالها الى مجالالغناء بعد غايب سنوات طويلة .