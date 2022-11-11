مايان السيد… بإطلالة جريئة وفستان قصير تشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “كانت ليلة لطيفة”.وظهرت مايان في الصور بـ”فستان قصير”، وتفاعل الجمهور مع صورها، وجاءت التعليقات، كالتالي: “قمر وأجمل بنت”، “مايان ميونة”، “القمر”، “جمالك”، “أحلى واحدة”.

حاليا لـ مايان السيد بدور العرض السينمائي فيلم “هاشتاج جوزني”.