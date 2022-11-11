أقوي مشهد ساخن في تاريخ السينما المصرية للزعيم عادل إمام يضاجع جيهان قمري في صالة الإجتماعات وصراخها يجبر المخرج على إيقاف التصوير .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أعادت قنوات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” نشر مشهد ساخن للفنان الكبير عادل إمام وهو في وضع جريء مع النجمة جيهان قمري من فيلم “عمارة يعقوبيان”، حيث ظهر الثنائي وهم في صالة الإجتماعات يمارسون الحب والقبلات الساخنة.

ويجسد النجم عادل إمام في المشهد المثير للجدل، دو زكي الدسوقي، ابن الباشا السابق، العاطل عن العمل والذي تعلم في باريس، وعاد للعمارة ليفتتح مكتباً هندسياً مخصص لنزواته مع النساء، ويخدمه فانوس أرمانيوس (أحمد راتب)، تبدأ قصة زكي عندما يكون في بار شعبي ويتعرف هناك على رباب (جيهان قمري) وهي عاملة في البار، فيدعوها لممارسة الرذيلة في مكتبه، وعندما حضرت إلى المكتب قامت بتغيير ملابسها وارتدت ملابس نوم مثيرة، ودخلت مع عادل إمام إلى صالة الإجتماعات التي كانت مجهزة بغرفة نوم.