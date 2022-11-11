طرحها أرضا وانهال عليها… تصرف غريب من عريس اتجاه عروسه فى حفل زفافهما من

ابو ظبي - احمد الجزار - طريقة غريبة احتفل بها عريس، فى ليلة زفافه، بعدما ضرب عروسه بالكعكة على وجهها، وطرحها أرضا، وسط الحضور.

العروسان نشرا الفيديو على تطبيق «تيك توك»، وظهر فيه العريس، يتناول قطعة من كعك، وانطلق نحو عروسه وانهال عليها وطرحها أرضا وقذفها بالكعكة.

وطريقة الاحتفال الغريبة تلك، لاقت بهجة وسط الحضور، وتعالت الضحكات، تزامنا مع فرحة العروس بتصرف عريسها، التى وصفت التصرف بالأمر الممتع