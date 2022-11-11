امينه خليل… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من جمالها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها ومتابعيها صورة لأحدث إطلالاتها الأنيقة أثناء وجودها في قصر محمد علي بالمنيل، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ونالت إطلالة الفنانة أمينة خليل إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: “قمر وعنوان للجمال”، وعلق آخر: “كيكة”.

جدير بالذكر أن أمينة خليل شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل “العائدون” مع الفنان أمير كرارة والفنان محمود عبدالمغني، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال.