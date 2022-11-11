نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لاميتا فرنجيه… تستعرض جمالها بإطلالة جريئة عبر ”انستجرام” .. شاهد الان عود البطل على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها بإحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت النجمة اللبنانية بفستان حمالات مصنوع من الجلد باللون الجملي، مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة سعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها تتدلى على أحد كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.