درة … بإطلالة جريئة تثير الجدل بفستان شفاف مثير بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة درة فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة في الفيديو مرتدية فستان أنيق، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع ميك أب جرئ، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة درة.

وعلي جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية “نورهان” التي تقدمها في مسلسل “المتهمة” ويعرض عبر منصة “.. شاهد الان vip”.

وقالت «درة» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا موضحة: الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي كنت مرعوبة من فكرة أن الواحد يصحى ناسي كل حاجة.