نميمة الفن: سما المصري و ميولها الجنسي فضيحه جديده للراقصه المصريه ..شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 10 نوفمبر 2022 06:52 مساءً - لاتزال الفنانة والراقصة المصرية تثير جدلاً حاداً في مواقع التواصل الإجتماعي، مع توالي الفيديوهات الفاضحة التي تنشرها على تلك المواقع، وهو ما دفع السلطات المصرية لإحتجازها وتقديمها للمحكمة.

والممثلة والراقصة المصرية سما المصري اثار في الأيام الأخيرة جدلاً كبيراً مع توقيفها من قبل الامن المصري، بسبب الفيديوهات المنشورة.

واتهمت النيابة المصرية سما المصري بنشر فيديوهات فاضحة واشاعة الفسق والفجور، بسبب نشرها الكثير من الفيديوهات الفاضحة، والتي كان آخرها مقطع فيديو لها داخل حمام منزلها، وكانت تحاول التسلق على جدرانه، ما تسبب في ظهور عورتها، وكان الفيديو دافع للنيابة المصرية ان توجه لها تهمة الفسق والفجور وإساءة استخدام التكنولوجيا

واتهمت المذيعة المصرية ريهام سعيد، الراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المذيعة ريهام في التحقيقات بعد القبض على سما المصري بناء على بلاغ قدمته إلى النيابة العامة، إنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارية، موضحة أن العديد من الشباب يمتلكون هذه المقاطع ومن ضمنهم نجلها.

والممثلة سما المصري، واسمها الحقيقي سامية، هي راقصة مصرية وممثلة ومغنية، عملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.

وأنهت دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية تحصلت على ليسانس آداب وتربية .

ونزحت للقاهرة وحدها وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة تركته ثم عملت فترة بالبورصة في العلاقات العامة. التسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.