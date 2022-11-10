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شاهد .. فضيحة شمس الملا ،جمة مسلسل "باب الحارة" تتخطي المحظور وتتعري في شوارع دبي

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فنون - كتب سعد محمود في الخميس 10 نوفمبر  2022 08:19 صباحاً - الممثلة السورية، شمس الملا، والتي سبق وشاركت في مسلسل ( ) ولعبت شخصية (صفا)، تعرضت لهجوم عنيف من رواد السوشيال ميديا.

حدث ذلك بعدما نشرت، ابنة بسام الملا صورة ظهرت فيها عارية في أحد المسابح في مدينة دبي.

شمس قالت تعلق على صورتها: ( أكبر نعمة بالحياة أني عايشة في دبي وبقدر استمتع بالشمس وأشعر فيها عم تلامس جسمي وحس بدفاها بأي وقت بالسنة بعدش براحتي وبحريتي وبستمتع وبنبسط ومش همي شيء بالدني).

شمس تواضب على نشر صور لا تتلاقى مع عادات بنات الشام اللواتي تتقارب عاداتهن مع عادات بنات الجزاائر والخليج ومصر ولا تشبهن الأوروبيات وجزء كبير من اللبنانيات اللواتي نعرفهن من خلال هيفا وهبي وعارضات الأزياء وغيرهن.

في الصورة الثانية نأخذ فكرة عن طريقة إطلالة إبنة الملا!

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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