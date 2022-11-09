جنيفر انستون… بإطلالة جريئة في جلسة تصوير مثيرة تبهر المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت النجمة جينيفر انستون لجلسة تصوير مثيرة لصالح مجلة Allure، وتحدثت في لقاء خاص عن الكثير من أمورها الحياتية.

قالت أنستون خلال اللقاء أنها تكره وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تجيد التعامل معها، ذلك رغم وصول عدد متابعيها على تطبيق Instagram إلى 40 مليون متابع!

قالت أنستون: “”أنا أكره وسائل التواصل الاجتماعي، لست جيدة في استخدامها، إنه عذاب بالنسبة لي، السبب الذي دفعني إلى استخدام Instagram هو إطلاق خط العناية بالشعر LolaVie، ثم ضرب الوباء ولم نطلق المنتج، لذلك كنت عالقة في التواجد على هناك”.

وأضافت: أشعر بأفضل بما أنا عليه اليوم، أفضل مما كنت أشعر به في العشرينات أو الثلاثينيات من عمري، أو في منتصف الأربعينيات، كنا بحاجة إلى التوقف عن قول أشياء سيئة لأنفسنا، سأصبح في سن 65 يومًا ما، وسأقول لنفسي، لقد بدوت رائعة في سن 53″.