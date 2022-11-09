ناديه الجندي… بإطلالة ساحرة باللون الاحمر تخطف الانظار على أنغام أغنية عمرو دياب .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تتواجد الممثلة المصرية نادية الجندي في الرياض لحضور المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

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نادية الجندي تختال بفستان أحمر على أنغام “اللوك الجديد” لـ عمرو دياب-بالفيديو

الأربعاء 09 تشرين الثاني 2022 20:42

تتواجد الممثلة المصرية نادية الجندي في الرياض لحضور المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

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وقد اختارت الجندي فستاناً أحمر طويلاً “أوف شولدر” أظهر جمال قوامها الذي عصيت عليه سنوات العمر، ووضعت في يديها قفازات حمراء طويلة من اللون والقماش نفسه، وبالنسبة لشعرها فاختارت ان تتركه منسدلاً على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي المسلسل الكوميدي “سكر زيادة” الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020، والذي شارك في بطولته :الممثلات نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة صدقي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: صبري فواز، أحمد السقا، لقاء الخميسي، محمد خميس، هنادي مهنا، وبيومي فؤاد.