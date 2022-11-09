نسرين طافش… دوبت قلوب المراهقين بوصلة رقص ملهاش مثيل ومتابع كسحت صافيناز وسما المصري .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نسرين طافش، صورًا جديدة لها من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة جذابة ناعمة وعلقت قائلة: والنور الذي في العين فليس إلا أثراً من نور القلب .

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد “جوقة عزيزة” مع: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.