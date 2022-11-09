بدون ذرة حياء.. رولا يموت تستعرض جسدها بوضعيات ساخنه بدون ملابس داخليه في تمرين اليوجا .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - اشعلت الفنانة رولا يموت غرائز الرجال بوصله رقص منافية للاداب دامت لمده نصف الساعه على البحر وكانت ترتدي الفنانه رولا يموت البكيني ابو قطعتين الذي اثار الجدل بعد نزوله على منصات التواصل الاجتماعي الفيديو بالكامل

اثارت الفنانه رولا يموت جدلا واسع داخل الوسط الفني بعد قيامها بقضاء عطله صيفية في مدينه شرم الشيخ وكانت ترتدي البكيني ابو قطعتين الذهب الشفاف الذي اظهر

امام الكاميرا بعد قضاء العطله الصيفيه قامت الفنانه رولا يموت بنشر هذا الفيديو على صفحتها الرسميه على الفيسبوك ونال هذا الفيديو انتقاد الكثير من المتابعين لاحتواءة على لقطات غير لائقه له وعودت رولا يموت الجمهور على هذه الاطلالات الكثيره على صفحتها الرسميه.