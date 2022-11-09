هيفاء وهبي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بعد التنمر عليها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هيفاء وهبي عدة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام”.

حيث ظهرت مرتدية بلوز شيفون باكمام منفوشة، باللون الأخضر، على بنطلون “وايد ليج” ستان بنفس اللون، من براندي ” oscar de larenta”، ووصل سعرها إلى 3580 دولار، أي ما يصل إلى 88 ألف جنيه مصري.

واعتمدت على مساحيق مكياج بسيطة لتتناسب مع ملامحها الجميلة.

واختارت أن تترك شعرها ويفي منسدلًا على الأكتاف.

ونالت الإطلالة العديد من التعليقات وتمثلت فيما يلي : ” الأناقة والأنوثة”، ” احلى من القمر”، “انتي تحلين كل الالوان والاستايلات”، ” أيقونة الجمال العربي”.