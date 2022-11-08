نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر محامي شيرين عبد الوهاب … يكشف مفاجأة تقلب الموازين .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - فجر المحامي ياسر قنطوش مفاجأة في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك مساء اليوم، نقلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن موكلته ستقوم بمقاضاة شقيقها.

وجاء البيان كالتالي: “تفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة وتعلن الفنانة وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها محمد عبدالوهاب.

وتابع: “بعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من أصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهاما صريحا بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الإعلامي عمرو أديب وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسئ لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأخيراً تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سياراته وتوجهت الي منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.

من جانبه قال محمد عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه لم يتعدى بالضرب على شقيقته.

وقال “عبدالوهاب: “أنا رحت أخدت شيرين من شقة التجمع اللي مأجراها، عشان أدخلها المستشفى، هي وحسام كانوا بيتعاطوا مخدرات في الشقة”.

وكشف أنه لم يتعد بالضرب على شقيقته قائلا: “أنا مضربتهاش والناس المتخصصين اللي في المستشفى هما اللي خدوها عشان تتعالج، والنيابة العامة بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها والمستشفى قدمت الأوراق المطلوبة، هما اللي شهروا بيها وفضحوها”.