بدون خجل.. سما المصري بالبيكيني تتعرى على شاطئ البحر لتستعرض مؤخرتها وصدرها العارم .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - بدون ملابس داخليه سما المصري تستعرض انوثتها بالاسود وتصدم الجميع بالبكيني الاسود الشفاف اشعلت الفنانه سما المصري منصات التواصل الاجتماعي بعد قيامها بوصله رقص دامت لمده الساعه كامله على احد الشواطئ بشرم الشيخ وقامت بنشر هذا الفيديو الذي مدته الساعه على صفحتها الرسميه على الفيسبوك

وبعض نشيده بالساعات اثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني ونال على انتقال الكثير من الجمهور والمتابعين على هذا الفيديو الغير موفق اتفرج الفيديو كامل

اتفرج قبل الحذف فيديو مسرب للفنانه سما المصري بالبكيني

قامت الفنانه سما المصري للذهاب الى مدينه شرم الشيخ وعلى احد الشواطئ امام البحر وقامت بارتداء البكيني الاسود ابو فتله الذي اثار الجميع وقام احد الاشخاص باستغلال هذه الفرصه وتصوير الفنان

وهي ترتدي البكيني امام الجميع امام الشاطئ وقام بنشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتصدرت الفنانه سما المصري بعدها ترند تويتر.