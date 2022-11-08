حذفه فورًا… عمر كمال ينشر بالخطأ فيديو فاضح مع طليقة أحمد الفيشاوي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - فوجىء جمهور الفنان عمر كمال بنشره لفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” يجمعه بندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، ويقوم بمداعبتها بفيديو من فيديوهات التيك توك.

وعلّق عمر كمال على الفيديو قائلاً: “بحبه طبعا”.

ويبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على صفحته الرسمية عن طريق الخطأ، لذا قام بحذفه سريعاً بعد مرور أقل من دقيقتين.

وبالرغم من استمرار الفيديو على صفحته ما يقرب من دقيقتين، إلا أن الفيديو شاهده الكثيرين بل وقاموا بالتعليق عليه، قبل أن يقوم عمر كمال بحذفه من جميع المنصات وحذف تعليقات الجمهور والتى كانت ما بين التعليق الإيجابي والسلبي.

وفي وقت سابق، كشف الفنان عمر كمال حقيقة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية عن زراعته لشعر اللحية.

وقال عمر إنه بالفعل زرع لحية، ولكن هذا من أجل شخصيته في فيلمه الجديد “ساعة استجابة”، وفقاً لتصريحاته ببرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “مصر mbc”.

وأضاف: “كان مطلوب مني استايل معين، أنا الحمد لله شعري كثيف والدنيا حلوة معايا، بس في ديفو صغير في جمب وشي وأي حد يعرفني يعرف ده، وهو إنه في حتة كلف ولازم لما أطلع في حتة أداريها بالميكاب فرحت للدكتور وهو اللي قالي نزرع حتة الكلف ولو عاجبني أكمل بيها فبقى في جزء طبيعي في دقني وجزء مزروع فقولت أريح نفسي وأزرع وخلاص أهو منها أداري الكلف وأعمل لوك جديد”.