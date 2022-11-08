مى عمر… بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين والجمهور يعلق .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة مي عمر، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عن صورا منها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “أجمل ممثلة في مصر”، “أجمل وأطيب واحدة شوفتها في حياتي”، “ملكة”، “قمر أوي”، “الله على جمالك”.

ويعرض حاليا لـ مي عمر فيلم “تحت تهديد السلاح” تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

فيلم “تحت تهديد السلاح” بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.

يذكر أن مي عمر عُرض لها في موسم رمضان الماضي 2022، مسلسل “رانيا وسكينة”، وشاركها البطولة كلا من روبي، وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.