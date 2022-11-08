مايان السيد … بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان الجمال والرقة

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مايان السيد، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” .

وظهرت مايان السيد بإطلالة جريئة بالأحمر وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .

يذكر أن أخر اعمال مايان السيد فيلم هاشتاج جوزنى وتدور أحداث فيلم “هاشتاج جوزنى” فى إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج فى نهاية الأحداث.

ويشارك فى بطولة “هاشتاج جوزنى” بيومى فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنوانى، لبنى عزت.