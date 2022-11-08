بدون خجل.. فيفي عبده دوبت شباب الساحل بوصلة رقص بلدي والهوا عمل المحظور مع فستانها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، لموقف محرج، أثناء رقصها، في الشارع بمنطقة الساحل الشمالي، حيث قام الهواء برفع فستانها الوردي المكشوف من منطقة الصدر والكشف عن قميص نوم من اللون الأسود.

ونشرت فيفي عبده فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات، وهي ترقص بطريقة جريئة معلقة اغنية الشياكة للفنان صابر الرباعي من الساحل الشمالي بحبكم.

وانهالت التعليقات علي الفيديو مثل عجبتني القماشه دي تنفع كسوة انتريه يبقي شياكه شياكه- الله يحفظك يطول بعمرك.